Aktuálně.cz: Lipavský pojede v únoru do USA, mohl by se setkat s Rubiem

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) pojede na začátku února na pracovní cestu do USA, během které by se mohl setkat se svým novým protějškem Markem Rubiem i se zmocněncem nového prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keithem Kellogem. Píše to dnes server Aktuálně.cz. Plánovanou cestu serveru potvrdil Lipavský. Pracovní cesta ministra zahraničí by se měla uskutečnit od 5. do 8. února. Černínský palác zatím nepotvrdil, s kým se Lipavský setká.

Lipavský se ve Spojených státech zúčastní také fóra Globsec, které má začít 6. února. "Fórum bude dobrou příležitostí probrat společné výzvy s představiteli republikánského i demokratického tábora a nastavit budoucí podobu transatlantické spolupráce," uvedl k tomu mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.