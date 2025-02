ANO: Vláda se musí distancovat od nových emisních požadavků EK pro kotle a kamna

Vláda se podle opozičního hnutí ANO musí kategoricky distancovat od případných nových emisních požadavků Evropské komise (EK) pro kotle a kamna. Na dnešní tiskové konferenci to řekl stínový premiér Karel Havlíček. Mluvčí EK ve středu ČTK sdělila, že komise nenavrhla žádné nové požadavky na kotle a kamna, v současnosti je teprve na začátku konzultací s výrobci a dalšími zúčastněnými stranami.

Čeští výrobci v uplynulých dnech uváděli, že nové emisní a technické požadavky EK ohrožují trh. Návrh by podle nich vyřadil až 90 procent produktů na současném trhu, další by pak výrazně zdražil. Podle Havlíčka by nová kamna či krby musely být připojeny k elektrické síti kvůli regulaci spalování. Znamenat to bude nárůst cen o 50 až 100 procent, týkat se to bude zhruba 90.000 zákazníků ročně, uvedl. Současně by se podle bývalého ministra průmyslu a obchodu ztratila výsada energetické nezávislosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČTK sdělilo, že s návrhem EK nesouhlasí a bude prosazovat jeho revizi. Nesouhlasí ani ministerstvo životního prostředí. "Dřevo je obnovitelný zdroj a představuje také energetickou nezávislost," řekl ČTK ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).