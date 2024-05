ANO vyzvalo k odsunutí digitalizace stavebního řízení alespoň do konce roku

Opoziční hnutí ANO vyzvalo vládu k odsunutí startu digitalizace stavebního řízení alespoň do konce roku, aby se úředníci na stavebních úřadech mohli připravit. Na tiskové konferenci stínové vlády ANO to dnes řekla Klára Dostálová, bývalá ministryně pro místní rozvoj a lídryně kandidátky hnutí pro eurovolby. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje digitalizaci spustit 1. července.

Prezident Petr Pavel po jednání se starosty na Pardubicku ve středu řekl, že by byl pro odklad spuštění digitalizace stavebního řízení. Mohlo by to podle něj občany i firmy ušetřit nepříjemností. Starostové mají z nástupu digitalizované podoby stavebního řízení obavy kvůli nedostatečné připravenosti úředníků i vybavení. Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se ale dolaďují poslední detaily a odklad by přinesl více škody než užitku. Jeho úřad představí systém na začátku června úředníkům, zveřejňuje instruktážní videa a chystá školení.