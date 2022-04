Asociace: Firmám chybí 150.000 Ukrajinců, uprchlíci je nenahradí

Na Ukrajinu se z České republiky podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) kvůli obraně vlasti vrátilo asi 50.000 lidí, dalších 100.000 Ukrajinců nepřijede na sezonní práce. Jedná se převážně o fyzicky náročné profese, které vykonávali muži. Uprchlíci z Ukrajiny, mezi nimiž jsou hlavně ženy, děti a staří lidé, je tak nenahradí. Stát by měl zjednodušit přístup pracovníků do ČR z jiných zemí. ČTK to dnes řekl předseda představenstva AMSP Josef Jaroš.

Firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků, současná situace ho ještě prohlubuje, uvedl Jaroš. Podniky mohou běžence z Ukrajiny zaměstnat v gastronomii, službách, ale dlouhodobá poptávka byla po profesích, které častěji dělají muži - ve stavebnictví či strojírenství.

AMSP jedná s ministerstvy zahraničí, průmyslu a obchodu a dalšími zaměstnavatelskými svazy o zjednodušení přístupu lidí z dalších států jako Kazachstán nebo Filipíny na český pracovní trh.