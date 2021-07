Babiš požádal Maďarsko o dalších 200.000 dávek vakcíny proti covidu-19

Premiér Andrej Babiš požádal maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa o zápůjčku dalších 200.000 dávek vakcín proti covidu-19. Maďarsko už dříve České republice půjčilo zhruba 140.000 dávek. Babiš to dnes řekl novinářům po schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slovinska v Lublani. Šéf maďarské diplomacie už Babišovi dvakrát v Praze předal vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, celkem šlo o 140.950 dávek. Česko by je mělo vrátit do konce roku.

Zdravotníci v České republice od prosincového začátku očkování aplikovali ke čtvrtečnímu večeru 8,796.093 dávek vakcíny proti koronaviru, ukončené očkování má přes 3,7 milionu lidí. Ve čtvrtek zdravotníci naočkovali téměř 91.000 lidí. V souvislosti s očkováním Babiš novinářům řekl, že vláda zvažuje způsob motivace pro lidi, kteří s očkováním váhají.