Bezpilotní letoun One 150 českého výrobce Primoco UAV získal certifikaci NATO

Bezpilotní letoun One 150 českého výrobce Primoco UAV získal vojenskou certifikaci standardů Severoatlantické aliance (NATO). Obdržel také civilní oprávnění k provozu letounu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Udělení certifikace podle firmy zjednoduší možnost prodeje do zahraničí, státy NATO ho budou moci zařazovat do výzbroje napřímo.

Získání certifikátu podle firmy trvalo pět let. Součástí bylo 200 testovacích ověření, více než 170 zkušebních letů a kolem 50 pozemních zkoušek bezpilotního letadla, uvedl zakladatel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Společnost Primoco UAV je českým výrobcem bezpilotních letounů, její letoun One 150 je podle firmy nejprodávanějším bezpilotním letounem evropské výroby v kategorii středně těžkých strojů.