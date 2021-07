Brno pošle Německu milion jako pomoc po ničivých záplavách

Brno pošle do Německa milion korun jako pomoc po ničivých záplavách. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) v tiskové zprávě uvedla, že to považuje za morální a lidskou povinnost. "Je to sotva pár dní, co jsme byli svědky neuvěřitelného vzepětí solidarity a lidské soudržnosti tady na jižní Moravě. Považuji za naši morální a lidskou povinnost vyjádřit nyní stejnou sounáležitost s jiným regionem postiženým živelní pohromou. Peníze sice nevrátí životy těm, kterým je voda vzala, ale pomohou alespoň ostatním rychleji se znovu postavit na nohy,“ uvedla Vaňková.