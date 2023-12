Bývalý hejtman Ivo Vondrák zakládá nové hnutí Osobnosti pro Kraj

Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje zvolený za ANO Ivo Vondrák a jeho spolupracovníci z krajského zastupitelského klubu OK (Otevření a konstruktivní) zakládají nové hnutí OK (Osobnosti pro Kraj). Příští rok v krajských volbách budou kandidovat v koalici s hnutím STAN. Pro registraci hnutí potřebují nasbírat 1000 podpisů, proto nyní vytvořili petici za založení hnutí OK.

Vytvoření koalice pro krajské volby oznámili její zástupci minulý měsíc v Ostravě. Lídrem bude poslanec Vondrák, kterého v čele kandidátky doplní poslankyně a krajská předsedkyně STAN Michaela Šebelová.