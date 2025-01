Češi testují nové metody pro včasnou diagnostiku neurodegenerativních onemocnění

Češi testují nové metody pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění, jako jsou například Parkinsonova choroba nebo demence. Vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (FEL ČVUT) se zapojili do desáté vlny mezinárodního průzkumu SHARE - 50+ v Evropě, který zkoumá stárnutí populace starší 50 let. Česká republika jako jediná z 28 evropských zemí zahrnula do průzkumu testy řeči, čichu a spánku.

Respondenti absolvují testy, jako je čtení textu Karla Čapka, opakování slabik, vyprávění pohádky, rozpoznávání vůní a dotazníky kvality spánku. Data mohou odhalit vzorce, které svědčí o počínajících změnách v mozku. Změny v řeči, čichu a spánku mohou být totiž velmi citlivými signály problémů v mozku a dokážou je odhalit už v počátečních stadiích, kdy běžné metody často selhávají.

Respondenti s odhalenými abnormalitami budou pozváni k dalšímu vyšetření na Neurologickou kliniku 1. LF UK. Výzkum, jenž začal v říjnu 2024 a potrvá do dubna 2025, by mohl vést k časné diagnóze a intervenci, což je zásadní pro zvládnutí onemocnění a zachování kvality života, uvedla univerzita.