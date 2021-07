Češi v Německu se zatím kvůli záplavám na ambasádu neobrátili

Českou ambasádu v Německu zatím nekontaktovali žádní Češi, kteří by se kvůli záplavám na západě země dostali do potíží. České velvyslanectví rovněž nezaznamenalo žádné případy českých rodin, které se nemohou se svými příbuznými na západě Německa spojit. ČTK to dnes sdělil český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Záplavy v Německu si dosud vyžádaly přes osm desítek obětí, dalších nejméně tisíc lidí úřady pohřešují.

"Zatím nemám žádné poznatky, že by se na náš úřad hlásili krajané. A ani z generálních konzulátů v Düsseldorfu a Mnichově nepřišla žádná informace," uvedl Kafka. Velvyslanec připomněl, že český premiér Andrej Babiš kvůli záplavám napsal kancléřce Angele Merkelové. "Ale zatím o žádnou pomoc nepožádala ani německá strana, ani krajané," řekl. "Dostávám ale spoustu soukromých dotazů z České republiky, které vyjadřují soustrast," dodal. Postiženým rodinám v Německu ve čtvrtek kondoloval český prezident Miloš Zeman.