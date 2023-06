Česká armáda slaví 30 let své existence, v Praze výsadkáři předvedli seskok do Vltavy

Česká armáda dnes na pražských náplavkách slaví 30 let své existence. Pro návštěvníky připravila celodenní program. Z Rašínova nábřeží a protilehlého Hořejšího nábřeží mohli lidé sledovat například seskok výsadkářů a záchranářů z vrtulníku do Vltavy. Do řeky seskočili z transportního vrtulníku Mi-17, část z nich pak přímo z vody vyzvedl další vojenský vrtulník W-3A Sokol. Náčelník generálního štábu Karel Řehka připomněl, že ačkoli novodobá armáda slaví 30. výročí, historie sboru je mnohem delší. "Ve skutečnosti má armáda dlouhou tradici, která je starší než náš samostatný stát," řekl. Zmínil československé legionáře bojující za první světové války. "Nasazovali život za zemi, která ještě neexistovala," podotkl Řehka. Lidé mohou na náplavkách vidět také například ukázky boje zblízka, vojenskou techniku nebo výcvik služebních psů. Návštěvníci si prověří svou fyzickou zdatnost, vyzkouší si i základy první pomoci. Armáda také připravila stánky, ve kterých prezentuje jednotlivé složky ministerstva obrany nebo například Univerzitu obrany.