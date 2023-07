Česko vydá jednoho z šéfů ruskojazyčné mafie do USA, odsouhlasil to ministr spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS v pondělí podepsal souhlas s vydáním takzvaného "vora v zakoně" Polada Omarova do Spojených států. Informaci deníku Právo Českému rozhlasu potvrdil mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka. Blažek tak potvrdil květnové rozhodnutí pražského městského soudu. Čeští policisté zadrželi Ázerbájdžánce s gruzínským občanstvím na začátku letošního roku na základě mezinárodního zatykače, který na něj vypsaly Spojené státy. Od té doby je ve vazbě. Koncem května rozhodl Městský soud v Praze o možnosti vydat Omarova do USA, Gruzie či Kazachstánu. Přípustnost vydání do Spojených států odůvodnil soudce tím, že stíhání v zemi nemá politický charakter, Omarovi navíc nehrozí trest smrti. Podle amerických žalobců měl Omarov mimo jiné plánovat vraždu íránské disidentky Masíh Alínežádové. Policie by ho měla vydat americkým kolegům v řádu několika dnů.

Server investigace.cz v minulosti uvedl, že Omarov je šéfem jedné z větví ruskojazyčné mafie, jenž spolu se svou zločineckou skupinou terorizoval velkou část ázerbájdžánské enklávy v Rusku a Ukrajině.