Česko zavádí preventivní opatření kvůli slintavce a kulhavce

Ministerstvo zemědělství (MZe) zvažuje kvůli šíření nákazy slintavkou a kulhavkou na Slovensku a v Maďarsku zavést povinné dezinfekce při vstupu do farem. Po jednání vlády to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). O půlnoci na čtvrtek má být také omezena nákladní doprava na česko-slovenských hranicích na čtyři přechody s povinnými dezinfekčními rohožemi pro nákladní vozidla. Situace se podle Výborného vyvíjí nepříznivě a dynamicky. Varoval před podceněním nákazy. Kontroly se mají týkat vozidel nad 3,5 tuny. Povinná dezinfekce při vstupu do farem by byla případně zavedena v okresech Frýdek-Místek, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav, řekl Výborný. Ve čtvrtek ráno podle něj zasedne ústřední nákazová komise.

Opatření v zoo

Některé zoo kvůli riziku slintavky a kulhavky zavádějí preventivní opatření. Například v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem platí do odvolání v celém areálu zákaz krmení zvířat a vstup k dětské zoo. Safari park je ale nadále otevřený v běžném režimu. Zoologická zahrada Olomouc uzavřela volný výběh s kozami, zrušila zážitkové programy pro veřejnost i exkurze a eviduje vozidla přijíždějící do areálu zoologické zahrady. Pracovníci zoo zároveň instalovali dezinfekční rohože například v chovatelských úsecích se sudokopytníky.