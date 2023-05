Český rozhlas ke 100. výročí pořádal den otevřených dveří

Lidé se v sobotu mohli podívat do pražské budovy Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Den otevřených dveří pořádalo veřejnoprávní rádio k připomenutí 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Návštěvníci při komentovaných prohlídkách nahlédli do technického zákulisí vysílání, poznali, jak vzniká zpravodajství, a měli možnost se setkat s moderátory. Akce pro veřejnost byly také u karlínské budovy Českého rozhlasu a ve 12 regionálních studiích.

Návštěvníci v Praze se dozvěděli také o tom, jak se distribuuje rozhlasový signál, a nahlédli do zpravodajského sálu. Z moderátorů se setkali s Janem Pokorným, Lucií Výbornou nebo moderátorem zpravodajského podcastu Vinohradská 12 Matějem Skalickým. Před budovou ve Vinohradské bylo mobilní studio Radiožurnálu.

Rozhlasové vysílání na území Česka začalo 18. května 1923 z vysílací stanice ve Kbelích. Součástí oslav 100 let Českého rozhlasu byl také čtvrteční koncert v pražských Riegrových sadech, na který podle organizátorů přišlo víc než 20 tisíc lidí.