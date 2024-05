Český rozhlas slaví 101 let, zve na den otevřených dveří

Český rozhlas dnes slaví 101 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Posluchači se můžou při té příležitosti přijít podívat do studií v Praze i v regionech. Připravené tam jsou autogramiády, křty knih, představení nových pořadů i setkání s tvůrci regionálního vysílání. V budově rozhlasu na Vinohradské třídě se návštěvníci potkají s autory různých pořadů a podívají se také na práci zpravodajských stanic jako je Radiožurnál nebo Český rozhlas Plus i server iRozhlas. Vstup je zdarma, na prohlídku se je ale potřeba zaregistrovat. Zajištěný je i doprovodný program pro děti.