ČR v pololetí získala z rozpočtu EU o téměř 39 miliard více, než zaplatila

V prvním pololetí letošního roku získala Česká republika z rozpočtu Evropské unie 71 a půl miliardy korun. To je o téměř 39 miliard korun víc, než kolik do něj přispěla. Informovalo o tom ministerstvo financí. Meziročně jde o pokles o 11 miliard. Od vstupu do Unie v roce 2004 už Česko získalo z evropských prostředků o přibližně 930 miliard korun víc než do Bruselu odvedlo. Podle unijních dat je na tom Česko podobně jako další země, které spolu s ním před 17ti lety do unie vstoupily.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO je aktuální prioritou vlády čeprání evropských peněz z Národního plánu obnovy. Česko v něm obdrží celkem 180 miliard korun.