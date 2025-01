Deník N: V Česku by mohla vzniknout návratová centra pro ukrajinské uprchlíky

V Česku by mohla vzniknout návratová centra, která ukrajinským uprchlíkům před válkou usnadní cestu zpět do vlasti. I o tom bude příští týden při návštěvě České republiky jednat místopředseda ukrajinské vlády Olexij Černyšov. Napsal to server Deníku N, kterému to potvrdilo ministerstvo vnitra. Uprchlickou vlnu z Ukrajiny vyvolal vpád ruské armády do země na konci února 2022.

Vznik návratového centra se připravuje v Berlíně, o projektu jednala Ukrajina také s Polskem, píše server. Nově vzniklé instituce mají pomáhat Ukrajincům s návratem a zároveň sloužit jako kulturní a komunitní centra. Černyšov v první polovině ledna uvedl, že uprchlíci vracející se ze zahraničí by mohli ve většině případů být osvobození od mobilizace. Ukrajina je podle něj připravená přijmout občany žijící v cizině třeba v obranném průmyslu, protože zemi scházejí kvalifikovaní pracovníci.