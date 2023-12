Dnes brzy ráno nastal zimní slunovrat a začne astronomická zima

Dneškem začíná astronomická zima. Krátce před 04:30 vstoupilo Slunce na své zdánlivé cestě po obloze do znamení Kozoroha a nastal zimní slunovrat. Tento den je u nás nejkratší v roce a Slunce při něm dosahuje nejnižší polední výšky nad obzorem. Od této chvíle se však dny začnou zvolna prodlužovat, a to až do letního slunovratu, který nastane 20. června.

Přesný termín zimního slunovratu není pevně daný, protože rok netrvá přesně 365 dní. Většinou připadá na 21. či 22. prosince. Vzácně to může být i 20. a 23. prosince. Délka nejkratšího dne v roce, tedy čas od východu do západu Slunce, je v Česku kolem osmi hodin. Rozdíl v délce dne mezi nejjižnějším a nejsevernějším místem v ČR je přibližně 20 minut. O něco delší den tak prožijí lidé na Šumavě či Znojemsku než ve Šluknovském výběžku nebo na Frýdlantsku.