Do dlouhodobého investičního produktu dalo loni peníze 116.500 Čechů

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo loni za první rok fungování peníze 116.500 Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která to dnes sdělila ČTK. V dlouhodobém investičním produktu může klient investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů.

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o tzv. DIP od začátku loňského roku. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.