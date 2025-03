Do Uničova míří mladí filmaři na festival Mladá kamera, soutěžit bude 43 snímků

Do Uničova na Olomoucku zamíří tento týden mladí filmaři z Česka i zahraničí. Čeká je filmová přehlídka s názvem Mladá kamera, jejíž hlavní součástí je soutěžní přehlídka filmové tvorby autorů do 30 let. V maratonu krátkých filmů se divákům představí 43 snímků, jde o pětinu z celkového počtu přihlášených filmů. V soutěži je zařazeno také 13 filmů ze zahraničí, zastoupeno je Slovensko, Polsko, Ukrajina, Srbsko, Austrálie, USA, Finsko a Turecko, informoval ČTK ředitel přehlídky Vojtěch Janoušek. Akce se uskuteční od čtvrtka do soboty v městském kině.