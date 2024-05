Důvěra v prezidenta klesá, stále je ale nadpoloviční

Důvěra v prezidenta Petra Pavla v Česku klesá, stále mu ale věří více než polovina občanů. Krátce po jeho nástupu do funkce to bylo 60 procent, nyní už jen 53. Více mu věří mladí lidé než staří, vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Podpora současného prezidenta je nyní ale stále výrazně vyšší než byla v jeho předchůdce Miloše Zemana.

Pavel podle STEM i po více než roce ve funkci naplňuje společenskou poptávku po změně způsobů výkonu prezidentského mandátu. Veřejnost zejména oceňuje, že je Petr Pavel dobrým reprezentantem ČR v zahraničí. Ve společnosti nadále převládá obecné očekávání, že prezident bude vystupovat nadstranicky. Na otázky STEM letos mezi 9. a 18. květnem odpovídalo 1053 obyvatel České republiky starších 18 let.