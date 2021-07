Epidemie koronaviru v Česku slábne. V úterý přibylo 252 nově nakažených

Počty nově nakažených koronavirem v Česku klesají. Za úterý hygienici evidují 252 lidí s pozitivním testem, to je o skoro 50 mně než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Klesá také reprodukční číslo, které informuje o průměrném počtu nakažených od jednoho pozitivně testovaného - aktuálně je na hodnotě 0,85, to je nejmíň za poslední měsíc.

Od neděle 1. srpna budou v Česku platit mírnější protiepidemická opatření. Ta se týkají pravidel v bazénech a na koupalištích nebo v tanečních podnicích. Veřejných akcí se navíc bude moct účastnit víc lidí.