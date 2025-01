EU musí přestat regulovat, aby Evropa mohla opět růst, míní Rafaj

Evropská komise by podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje měla přestat regulovat, tedy nepřijímat nové normy a nechat byznys "dýchat a soustředit se na práci". Rafaj to v úterý večer uvedl na setkání s novináři v Bruselu. Zástupci českého svazu průmyslu a dopravy v belgické metropoli představili vlastní dokument vypracovaný spolu s odborníky, který popisuje, co by se mělo udělat, aby byla Evropa opět konkurenceschopná.

Podle Rafaje jde o 68 konkrétních opatření, které mohou poměrně rychle "odbřeměnit firmy od nejrůznějších regulací". Dokument již nabídli některým politikům a jednali o něm také se zástupci Evropské komise.

Evropa digitálně zaostává za Spojenými státy i Čínou, přesto se podle něj v posledním období Evropská komise soustředila spíše na regulaci než na podporu skutečného růstu gigantů. Ani velké firmy už totiž nemají kapacitu sledovat a plnit stále nová nařízení a směrnice, uvedl český svaz. Digitální oblast je navíc jednou z vůbec nejvíce přeregulovaných oblastí v EU, jen v minulém volebním období europarlamentu bylo navrženo 116 legislativních aktů.