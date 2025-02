Fiala chce do konce volebního období prosadit novelu zákoníku práce, i bez výpovědi bez důvodu

Poslanci ODS a TOP 09 podpoří takzvanou flexinovelu zákoníku práce i v případě, že do ní neprosadí výpověď bez udání důvodu. V České televizi to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Při výpovědi bez udání důvodu by zaměstnanci dostali nejméně dvojnásobné odstupné. Nesměli by ji dostat například těhotné ženy nebo pracovníci se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé by podle Fialy mohli lépe ragovat na situaci na pracovním trhu. Proti návrhu se kromě opozice postavili zástupci KDU-ČSL a STAN. Podle odborů je návrh neakceptovatelný, ohrožující demokracii a hrozí kvůli němu generální stávkou.