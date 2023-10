Fiala: ČR chce s Uzbekistánem navázat spolupráci hlavně v energetice a obraně

S Uzbekistánem má Česká republika zájem rozvinout spolupráci především v energetice a obranném průmyslu. Při slavnostním zahájení Česko-uzbeckého podnikatelského fóra v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ruská agrese na Ukrajině podle něj dala Česku příležitost přeorientovat se na jiné trhy a pevněji ukotvit své postavení ve světě. Doplnil, že v příštím roce by měla zahájit provoz přímá letecká linka mezi Prahou a Taškentem. "Česká republika je vysoce průmyslová země, usilujeme o posílení energetické bezpečnosti. Máme samozřejmě zájem z tohoto hlediska o nerostné suroviny od bezpečných dodavatelů. Na oplátku naše firmy mohou nabídnout technologie a know-how například v oblasti těžby nerostných surovin, zpracování nerostných surovin, ale třeba také v oblasti vodního hospodářství," řekl Fiala. V následujícím roce by se podle něj měla v Uzbekistánu uskutečnit podnikatelská mise zaměřená na obranný a bezpečnostní průmysl.