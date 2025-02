Fiala: Irák by se mohl stát jedním z důležitých dodavatelů ropy do Česka

Irák patří k hlavním partnerům Česka na Blízkém východě a mohl by se stát jedním z důležitých dodavatelů ropy do ČR, řekl premiér Petr Fiala (ODS) po jednání s iráckým premiérem Muhammadem Súdáním v Praze. Obecně se podle Fialy daří obchodní vztahy s Irákem posilovat a české firmy mají velký zájem na tom, aby se podílely na obnově země. Zmínil mimo jiné záměr podepsat dlouhodobou dohodu o servisu letounů L-159, které Irák využívá. "Potvrdli jsme si, že máme velký zájem na dalším rozvoji vztahů, vidíme potenciál pro ještě intenzivnější a další rozvoj vztahů," uvedl Fiala. Irák by se podle něj mohl stát jedním z důležitých dodavatelů ropy, což zapadá do snahy České republiky zbavit se závislosti na surovinách z Ruska. "Uskutečnilo se už úspěšně testování irácké ropy v rafinerii v Litvínově," uvedl Fiala. Irák je podle Súdáního připravený vyhovět české poptávce po tamní ropě. Související jednání se podle něj týkala využití českých zkušeností při zpracování ropy a zemního plynu, při výrobě umělých hnojiv, ale také v oblastech odpadového hospodářství, recyklace či přístupu k pitné vodě.