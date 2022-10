Fiala: Oddělení cen plynu od cen elektřiny má mezi státy EU stále větší podporu

Stále větší podporu mezi státy Evropské unie má oddělení cen plynu od cen elektřiny. Na tiskové konferenci po pátečním neformálním summitu EU v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Navrhoval též uvolnění emisních povolenek z tržní rezervy. „Stále větší podporu má oddělení ceny plynu od ceny elektřiny, to by znamenalo ve výsledku snížení cen pro občany i firmy v Evropské unie," uvedl předseda vlády. Je podle něj nutné také hledat celoevropské možnosti pomoci s cenami energií velkým firmám, které není možno podporovat ze státních rozpočtů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poznamenala, že státy EU podporují společné nákupy plynu v příštím roce tak, aby se vzájemně nepřeplácely. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela je na jednání lídrů zemí EU za dva týdny potřeba přijmout nezbytná opatření pro snížení cen energetických zdrojů.

Na summitu v Praze se diskutovalo i o válce na Ukrajině. Země Evropské unie podle předsedy Evropské rady Charlese Michela opětovně vyjádřily plnou finanční, humanitární, vojenskou i politickou podporu Ukrajině. Příležitost k tomu měli jejich zástupci díky vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který ve videoprojevu k lídrům EU požádal státy sedmadvacítky o další dodávky zbraní a munice, doplnil Michel.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že evropské země jsou odhodlané hájit právní stát a mezinárodní pořádek. Ocenila čtvrteční schválení nových protiruských sankcí, na kterých podle ní byla shoda v rekordním čase. Na summitu v Praze se diskutovalo o rekonstrukci Ukrajiny. "Je naprosto jednoznačné, že budeme muset najít nové finanční zdroje, bude to obrovská částka, financování musí být jasné a transparentní," řekla Von der Leyenová.

Páteční jednání lídrů EU i čtvrteční premiérové zasedání Evropského politického společenství v Praze podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) ukázaly, že evropské země mají jednoznačný názor ohledně podpory Ukrajiny. "Není možné akceptovat ruskou agresivní politiku v žádném směru," uvedl Fiala. Ocenil shodu z posledních dní na sankcích, ale i na plánu zahájit výcvik ukrajinských vojáků na území EU.

Český premiér považuje čtvrteční a páteční summity evropských zemí v Praze za povedené a za reklamu pro ČR. Doufá, že budou mít konkrétní dopady.