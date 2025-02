Fiala po jednání lídrů EU věří v posun u podpory obranného průmyslu od EIB

Premiér Petr Fiala (ODS) věří tomu, že nastane posun u posílení podpory obranného průmyslu Evropskou investiční bankou (EIB). Mělo by to význam i pro soukromé financování, řekl na jednání sněmovního evropského výboru. Premiéři dvou třetin unijních zemí včetně Fialy před pondělním neformálním unijním summitem opět navrhli takový krok, podle ministerského předsedy ale z jednání vyplynulo, že stejný postoj mají téměř všechny státy EU. Premiéři ocenili, že EIB zřídila novou úvěrovou linku pro malé a střední podniky v oblasti bezpečnosti a obrany, jednotné kontaktní místo a umožní zvýšit objem peněz na financování obrany a bezpečnosti. EIB by podle nich ale měla pokračovat v hledání dalších možností jak převzít ještě silnější roli při poskytování investičního financování a při získávání soukromých zdrojů. Navrhují, aby banka u půjček pro bezpečnostní a obranný průmysl přesněji vymezila a omezila rozsah zakázané podpory či zvýšila objem dostupných úvěrů. Navrhují také posoudit možnost účelové emise dluhových cenných papírů, která by mohla oslovit investory.