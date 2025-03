Fiala se obává, že lídři EU dnes nenajdou shodu na podpoře Ukrajiny

Další podpora Ukrajiny a rychlé posílení evropské obrany - to jsou hlavní témata dnešního summitu v Bruselu. Jednání se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je nejlepší bezpečnostní zárukou pro Česko silná Evropa a silná Ukrajina. Hledání jednomyslné shody pro podporu Kyjeva ale bude podle něj tentokrát obtížné. Před odletem do Bruselu novinářům řekl, že nechce malovat čerta na zeď, ale plyne to z postojů Slovenska a Maďarska. Pokud se EU neshodne na podpoře Ukrajiny, o to důležitější bude nalezení jednoty na posílení vlastní obrany a bezpečnosti, uvedl Fiala. Summit se schází ve chvíli, kdy je nejisté pokračování dodávek amerických zbraní Kyjevu či podoba možných mírových rozhovorů s Ruskem.

Na stole budou mít lídři také návrh Evropské komise, podle kterého by EU ze společné půjčky 150 miliard eur (3,8 bilionu korun) měla členským zemím poskytnout úvěry na nákupy vojenského vybavení. Také na další společné zadlužování ale nemají členské země jednotný názor a diplomaté očekávají, že summit v této věci přinese spíše úvodní debatu než konkrétní závěry.

Podle předsedy vlády je v čase, kdy je Evropa vystavena historické zkoušce, nadále nutné snažit se o zachování transatlantické vazby a dál spolupracovat se Spojenými státy. Pro Evropu je to naprosto nutné, uvedl. Vzhledem k neochotě Slovenska a Maďarska zmínil také důležitost spolupráce s mimounijními státy, jako je Británie, Norsko či Kanada, které se zúčastnily nedělní schůzky zorganizované Londýnem. Debata o rozšíření francouzského jaderného deštníku o evropské partnery je podle Fialy předčasná. Ochotu Francie nabídnout svůj jaderný potenciál vítá, před vytvářením autonomních systémů však podle něj musí být jasné, z jakých svých pozic by se stáhly Spojené státy.