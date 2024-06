Fiala: Vláda má tři kandidáty na eurokomisaře, rozhodne se na základě vývoje v Evropě

Vláda bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) při výběru kandidátů na eurokomisaře schopná dosáhnout dobrého výsledku. Před tím, než některého z nich vybere, ale počká na další dění na celoevropské úrovni. Fiala to řekl novinářům na výjezdním zasedání vlády v Havlíčkově Brodě. Mezi adepty zmínil nejen kandidáty Starostů a nezávislých (STAN) Danuši Nerudovou a Jozefa Síkelu, ale také pirátskou volbu v podobě Marcela Kolaji. STAN a Piráti se přou o to, komu by měla nominace náležet.

Fiala zopakoval, že státy mají svou nominaci předložit do konce srpna. Je podle něj proto nutné počkat na jméno šéfa komise a jeho představu o struktuře portfolií. Aby Česko získalo co nejlepší resort, musí tomu odpovídat osobnost, kterou budeme nominovat, dodal.