Firmy: Robotizaci ve stavebnictví brání komplikovaný vývoj i odliv výzkumníků

Stavebnictví není ještě technologicky připravené na autonomní robotizaci, tedy na využívání samostatně ovládaných strojů. Investice do ní by přitom do deseti let mohly snížit náklady firem skoro o třetinu. O 30 procent by mohla klesnout také potřeba obsluhy lidmi. Rozvoji automatizace stavebních prací ale brání komplikovaný výzkum technologií, které musí být schopné pracovat v znečištěném a špatně dostupném venkovním prostředí. Zároveň si stavby stále vyžadují individuální přístup, který oproti lidem stroje zatím nejsou schopné nahradit. Pro ČTK to uvedly oslovené stavební společnosti. Ty i přes komplikovaný vývoj do robotizace investují.

Podle vedoucí technického rozvoje ve společnosti Skanska Bohuslava Slánského je stavebnictví z hlediska robotizace a automatizace jeden z nejméně rozvinutých oborů a některé technologie se provádí stejně více než 100 let. "Důvod je zřejmý, jednak jsou stavby většinou unikát, nenachází se na jednom místě, s výjimkou prefabrikace nejsou v hale, provádí se v nepříznivých klimatických podmínkách, dešti, mrazu, prachu a většinou je kolem nezpevněný terén. Stavební robot tak musí odolávat těmto podmínkám a zároveň být dostatečně flexibilní," uvedl Slánský.

Vývoj robotizace ve stavebnictví podle něj zpomaluje také nedostatek kvalifikovaných odborníků a jejich odliv do atraktivnějšího strojírenského a automobilového průmyslu. Autonomní roboti jsou podle stavebních firem stále spíše ve fázi testování, na jejich využívání na denní bázi je ještě brzo. Metrostav ale například už mezi lety 2010 až 2014 při tunelování trasy pražského metra mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol hloubil za pomocí stroje s takzvaným Tunnel Boring Machine. Ten byl schopný hloubit podle naprogramované trasy.