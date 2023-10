Forbes: Nejbohatším člověkem v Česku zůstává dědička skupiny PPF Renáta Kellnerová

Nejbohatším člověkem v Česku zůstává Renáta Kellnerová. Dědička skupiny PPF s rodinou má majetek v hodnotě 378 miliard korun. Uvedl to časopis Forbes, který zveřejnil na svém webu žebříček stovky nejbohatších lidí Česka. Na druhém místě je podle něj většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem necelých 211 miliard korun. Za ním skončili majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek a majitel energetické a uhelné Sev.en Energy Pavel Tykač. Bývalý premiér Andrej Babiš je v pořadí pátý - jeho majetek má hodnotu 170 miliard korun. V první desítce se stejně jako loni objevuje realitní podnikatel Radovan Vítek, zakladatel Alzy Aleš Zavoral a jeden ze zakladatelů Avastu Pavel Baudiš. Nově se mezi prvními deseti umístil na deváté pozici zbrojař Michal Strnad s majetkem 45,9 miliardy korun. Spodní hranice pro zařazení do stovky nejbohatších se zvedla na 3,6 miliardy korun z loňských 3,2 miliardy korun. Sto nejbohatších českých podnikatelů má podle Forbesu majetky v celkové výši zhruba 2,5 bilionu korun.