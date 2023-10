Harrachov vstoupil do spolku, který bude provozovatelem skokanských můstků

Harrachov udělal podle města další krok k záchraně zchátralého areálu skokanských můstků. Radnice se stala členem spolku Klasický areál Harrachov (KAH), který bude do budoucna jediným provozovatelem skokanského areálu ve městě a na starost bude mít i jeho obnovu. Jako první bude na řadě velký můstek HS 162, jehož rekonstrukce za 40 milionů korun začne zřejmě na jaře příštího roku. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí radnice Hana Veselá. "K rozšíření KAH došlo v návaznosti na podpis českopolského memoranda o společném zájmu na pořádání mezinárodních sportovních akcí v Areálu pro klasické lyžování Harrachov a v Dolnoslezském sportovním centru Polana Jakuszycka," uvedla. Ve spolku je kromě dalších i Český svaz lyžařů. "Vstup města Harrachov do společnosti má zásadní význam pro oživení areálu skokanských můstků a pro návrat Harrachova do kalendáře závodů Mezinárodní lyžařské federace FIS," sdělil v tiskové zprávě prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček. V Harrachově je pět můstků. Žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v Česku není. Skokanský areál je ale ve velmi špatném stavu a většina můstků byla v posledních letech mimo provoz.