Havlíček: ANO je připraveno ve vládě dávat víc peněz na obranu

V případě, že bude nyní opoziční hnutí ANO po volbách ve vládě, je připraveno zvyšovat výdaje na obranu. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl stínový premiér a místopředseda ANO Karel Havlíček. Poukázal na to, že ANO mělo na mimořádně svolanou schůzi Sněmovny v uplynulém týdnu v navrhovaném usnesení jako první bod, právě fakt, že je připraveno vynakládat víc než dvě procenta hrubého domácího produktu. Dvě procenta ukládá vládě zákon, nynější vláda Petra Fialy (ODS) chce výdaje zvýšit až na tři procenta do roku 2030.

"Zdá se tedy, že (předseda ANO) Andrej Babiš začal trošku couvat, protože já si pamatuju celou řadu jeho razantních výroků, že dvě procenta stačí a že to roste v těch absolutních částkách a že to Donaldu Trumpovi vysvětlí,“ reagoval Havlíčkův oponent v diskusi a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestraník). Havlíček doplnil, že v navrhovaném usnesení, které ANO připravilo na středeční mimořádnou schůzi Sněmovny ke koncepci Armády ČR, byly i upřesňující podmínky. Například by se kvůli výdajům na zbrojení neměly zvyšovat daně a neměly by dopadat na sociálně slabší občany. Zdůrazňoval, že peníze na obranu je nutné vynakládat efektivně.