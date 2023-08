HK: Zaměstnavatelé volají po navýšení kvót na pracovníky ze zahraničí

Firmy už měsíce čekají zhruba na 2200 kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Do vládního programu na zrychlený příjem kvalifikované pracovní síly ze zahraničí se kvůli nízko nastaveným kvótám podařilo letos vyřídit jen polovinu žádostí uchazečů. Řada z nich nakonec odejde pracovat do zemí se vstřícnějším přístupem a menší byrokracií. V tiskové zprávě o tom informovala Hospodářská komora. Letos si u ní firmy podaly žádosti o 4474 pracovníků, které si vyhledaly v zahraničí podle jejich odbornosti a pracovních zkušeností. Aktuálně ale 2191 z těchto uchazečů stále čeká, až se jejich žádostmi o pracovní povolení začnou české úřady zabývat. Jde zejména o pracovníky z Indie, Filipín, Mongolska a Kazachstánu, které firmy potřebují na dokončení zakázek. "Mnohým těmto uchazečům, kteří projevili zájem v ČR pracovat, kvůli zdlouhavému administrativnímu procesu po několika měsících dojde trpělivost a za prací odcestují do jiných evropských zemí, kde vyřízení zaměstnaneckých karet trvá podstatně kratší dobu. Připravujeme se tak o pracovníky ze zahraničí, o svou konkurenceschopnost a miliardové příjmy do státní kasy,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Na pracovníky z Indie se kvůli nízko nastaveným kvótám čeká až dva roky, z Mongolska a Kazachstánu jeden rok. Nejrychleji úřady zpracovávají žádosti o zaměstnanecké karty uchazečů z Filipín, kde administrativní proces trvá asi půl roku. Do tří měsíců se vyřizují žádosti o pracovníky ze Srbska, Severní Makedonie, Moldavska, Arménie nebo Gruzie.