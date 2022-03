Jaderné elektrárny loni vyrobily zhruba třetinu české elektřiny

Jaderné elektrárny se v loňském roce podílely na výrobě elektřiny v ČR z 36,6 procenta. Byly tak největším tuzemským producentem elektřiny. Na druhém místě byly hnědouhelné elektrárny, které vyrobily 35,1 procenta elektřiny. Vyplývá to z informací interaktivního modulu oborového webu oEnergetice.cz. Meziročně se ale podle něj podíl elektřiny vyrobené z jádra mírně snížil, v roce 2020 činil 37,2 procenta. Na třetím místě co do nejvyšší produkce se loni umístily plynové zdroje, které loni vyrobily přes deset procent elektřiny.