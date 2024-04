Jihočeský kraj připravuje stavbu centra prevence za 100 mil. Kč

Jihočeský kraj připravuje stavbu centra prevence pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích. Celá stavba by měl stát přes 100 milionů korun. Momentální kapacity centra prevence v Jihočeském kraji nedostačují a stavba by proto měla začít už letos. Nová poradna by měla být součástí scioškoly, jejíž podmínky by měly odpovídat aktuálním potřebám centra.

Kraj by měl na stavbu zažádat o evropskou dotaci, která by mohla poskytnout až dodatečných 35 milionů korun. Pedagogicko-psychologické poradny řeší převážně problematiku výchovy a pomáhají s výběrem povolání na základě psychologické diagnostiky. V posledních letech se ale také starají o mentální zdraví dětí nebo jejich připravenost pro nástup do školy.