Jurečka nebude kandidovat, pokud lidovci nezískají dva europoslance

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat post předsedy lidovců, pokud strana nezíská v nadcházejících volbách dva europoslance, neposílí senátorský klub a nedosáhne minimálně na jednu hejtmanskou funkci. Místopředseda vlády to uvedl v televizi Nova.

Jurečka čelí kritice některých spolustraníků mimo jiné za to, že neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu v den střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této skutečnosti komunikoval s médii. Už dříve řekl, že na říjnovém sjezdu lidovců by znovu nekandidoval, pokud by strana neuspěla v nadcházejících trojích volbách - tedy do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu.