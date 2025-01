Komise neshledala chyby v postupu složek při střelbě na Filozofické fakultě

Sněmovní vyšetřovací komise neshledala v postupu složek integrovaného záchranného systému při předloňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) pochybení, která by ovlivnila skutkový děj vyšetřované události. Uvedla to v závěrečné zprávě, kterou dnes zveřejnila na webu. Shledala však nedostatky v oblasti operačního a taktického řízení předtím, než pachatel začal 21. prosince 2023 v budově fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze střílet. Policii a vládě navrhla opatření do budoucna.

Komise vyslechla 29 svědků, listinné důkazy zahrnovaly na 800 stran. Celkem jednala 69 hodin, protokoly o výsleších představují celkem 385 stran.

Poslanci opozičního hnutí ANO se závěrem nesouhlasí. S doporučeními, které se týkají sdílení informací a takticko-operačních postupů policie, změn ve zbraňové legislativě, procesu lokalizace mobilních telefonů a komunikace s dalšími subjekty, vyjádřili poslanci ANO souhlas.