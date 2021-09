Kulhánek: Česko by nemělo uznávat vládu Tálibánu

Česká republika by v žádném případě neměla uznávat vládu Tálibánu. Před odletem do Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie to řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD. Přesto podle něj bude nutné s Tálibánem komunikovat a v rámci Evropské unie je pak důležité prosazovat jednotný přístup. Komunikovat se s ním musí například o humanitární pomoci nebo migraci, míní ministr. "Chceme řešit migraci v regionu, rozhodně nechceme, aby migrace z Afghánistánu se dostala do Evropy," dodal šéf diplomacie. "Je nutné posuzovat Tálibán na základě toho, co dělá, ne toho, co říká. Myslím, že ještě budeme muset hodně posuzovat to, jakým způsobem se nová vláda bude chovat ke svým lidem," doplnil Kulhánek. Před odletem ministr připomněl, že jeho resort vládě navrhuje poskytnout 45 milionů korun na humanitární pomoc a na dary pro mezinárodní organizace působící v Afghánistánu.

Tálibán v úterý oznámil složení dočasné vlády víc než tři týdny poté, co se za odchodu zahraničních vojsk zmocnil kontroly nad Afghánistánem.

O situaci v Afghánistánu Kulhánek v neděli také jednal v Lánech s prezidentovým poradním týmem a ministrem obrany Lubomírem Metnarem za ANO.