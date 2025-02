Kvůli výmyslu o ozbrojeném pachateli byly v akci desítky jihočeských policistů

Desítky jihočeských policistů včetně vrtulníku a zásahové jednotky v sobotu v noci zasahovaly v souvislosti s odcizeným autem. Policie dostala hodinu před půlnocí hlášení o krádeži vozidla Volkswagen z Okružní ulice v Českých Budějovicích. Třicetiletého podezřelého policie zadržela. Zprvu tvrdil, že při činu měl komplice, který utekl ozbrojený do lesa a proto byly přivolány další jednotky. Toto tvrzení se ale nepotvrdilo. Zadržený muž nadýchal bezmála jedno promile alkoholu a skončil ve vězení.

"Českobudějovičtí a českokrumlovští policisté nejprve vyjeli směrem na Kaplici, kde bylo vozidlo spatřeno. To našli kapličtí policisté přímo v Kaplici-nádraží. V něm zadrželi podezřelého muže, který zprvu tvrdil, že měl spolupachatele, který utekl do lesů a je ozbrojený. Policejní kynolog, policisté a policejní vrtulník se tedy vydali pátrat po údajném druhém podezřelém, který měl z vozidla utéct před příjezdem hlídky a vydat se do tamních lesů," řekla policejní mluvčí Krausová. Policejnímu vyjednavači se poté podařilo zjistit, že údajného komplice si muž vymyslel.