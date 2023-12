Lesy ČR posílily dohled v mladých porostech kvůli zlodějům vánočních stromků

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v minulých dnech posílil dohled v mladých lesních porostech kvůli zlodějům vánočních stromků. Přestože krádeží stromků v posledních letech ubylo, stále podnik před Vánocemi zaznamenává desítky pokusů o krádež. Kdo chce legálně získat čerstvě uříznutý stromek přímo z lesa, může si jeho koupi domluvit na většině lesních správ podniku. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesníci také porosty, do kterých by se mohli zloději vydat, stříkají speciálním roztokem. V chladu není cítit, zapáchá až při pokojové teplotě. "Je to látka na ochranu stromků před okusem zvěří. Nátěrem stromky chráníme před zvěří i zloději," uvedla mluvčí. Případnému zloději stromků hrozí pokuta až 15.000 korun. Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v zemi, na lesních správách nabízejí borovice a smrčky z prořezávek za ceny od 90 do asi 300 korun.