Letní filmovou školu zakončila projekce filmu Zpráva

Projekce slovenského snímku Zpráva slavnostně uzavřela 47. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Drama režiséra Petera Bebjaka zachycuje útěk vězňů z nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Do českých kin by se měl dostat v listopadu. Organizační tým LFŠ uspořádal letos v prostorách města 213 akcí, z nichž 170 byly filmové projekce snímků z let 1913 až 2021. Jednotlivé akce se konaly v místních kinech, klubech, divadlech a parcích.

Od roku 2017 funguje na festivalu programová sekce LFŠ uvádí, v rámci níž mohou diváci hlasovat pro film, který bude uveden do české distribuce. "Sekci LFŠ uvádí letos vyhrál norský film Hranice odvahy. Pod hlavičkou Asociace českých filmových klubů (AFČK) jej uvedeme v lednu 2022 do kin," oznámila marketingová ředitelka AČFK Silvie Suchnová.