Liberecký kraj chce koupit dům architekta Hubáčka, bude v něm památník

Liberecký kraj chce za 12 milionů korun koupit dům libereckého architekta Karla Hubáčka, autora hotelu a vysílače na Ještědu. Dům, který byl jako prototyp postaven počátkem 60. let minulého století, by měl být pracovištěm Severočeského muzea v Liberci a vzniknout by v něm měl památník. Budovu kraji nabídli architektovi synové, odkoupení domu v lukrativní vilové čtvrti Lidové sady musí ještě v úterý schválit krajské zastupitelstvo, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Karel Hubáček by příští rok v únoru oslavil sté narozeniny. Studoval architekturu v Praze, profesním působením je ale z velké části spjat s Libercem, kde nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Na konci 60. let patřil mezi zakladatele Sialu, který v době normalizace dokázal reagovat na moderní evropské trendy a vzešla z něj řada osobností české architektury. Podepsán je pod řadou staveb. Za projekt Ještědu získal Hubáček v roce 1969 prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů a je zatím jediným takto oceněným českým architektem.