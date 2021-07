Lidé mohou vzpomínkami obohatit on-line Databázi dějin všedního dne

Sepsanými vzpomínkami a zážitky mohou lidé přispět do Databáze dějin všedního dne. Web počátkem července spustila Akademie věd ČR (AV). Databáze nyní čítá asi 500 příspěvků. Značnou část tvoří vzpomínky na 40. léta, řekl ČTK historik Vojtěch Kessler. Databáze má podle něj sloužit jako nástroj pro badatele, ale i k programům pro veřejnost. Tým, který o databázi pečuje, také veřejnost žádá o zaslání vzpomínek na 60. a 70. léta i pozdější období.

Na dotaz, které ze zaznamenaných vzpomínek ho obzvlášť upoutaly, Kessler uvedl, že nemůže zmínit konkrétní příběh či myšlenku. "Spíše mě překvapuje, když pročítám jednotlivé texty a vzpomínky, že pro ty lidi období nebo události, které my z hlediska historie považujeme za kritické či význačné, tvoří nějaké pozadí. Řekněme tomu šedé pozadí. To, co se osobně odehrává v jejich životě, je mnohem zajímavější, dynamičtější a plastičtější," popsal badatel. Také lidé, kteří přispěli svými vzpomínkami v poslední době, jsou podle Kesslera zpravidla senioři. "Pokud něco poslal mladší člověk, tak neposlal svůj text, ale třeba texty po rodičích, kteří kolikrát už ani nežijí, " konstatoval historik.