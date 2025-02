Lipavský nechce spekulovat o vysílání vojáků na Ukrajinu, slovenský ministr podobný krok odmítá

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) přijal v Praze šéfa slovenské diplomacie Juraje Blanára. Jednali o aktuálním geopolitickém vývoji, konferenci v Mnichově, jednání v Rijádu a Paříži i o praktické spolupráci. Lipavský na tiskové konferenci pak uvedl, že je zdrženlivý v debatách o vysílání vojáků na Ukrajinu, když není známé potenciální mírové uspořádání či garance jednotlivých aktérů. Debaty o vyslání vojáků jako jedné z forem bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou zemi předcházely pondělnímu pařížskému summitu několika evropských lídrů, shoda mezi zeměmi ale zatím nepanuje. Slovensko podobný krok odmítlo. "Opravdu nechci spekulovat o nějakém vysílání vojáků nebo jednotek na Ukrajinu. Vůbec nevíme, jaké potenciální mírové uspořádání, jaké by byly garance jednotlivých aktérů. Takže jsem maximálně v tomto zdrženlivý a veřejně na toto téma nespekuluji," řekl Lipavský. "Náš postoj je úplně jasný. Slovensko nevyšle svá vojska na území Ukrajiny," uvedl Blanár. Následné kroky podle něj budou záležet na vývoji diskuse o míru a o garanci bezpečnostních záruk Ukrajině a dalším aktérům, což by podle ministra mohlo být zajištěno z úrovně Rady bezpečnosti OSN.

Zasahování Česka do slovenských záležitostí

Blanár se vyjádřil i českému zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska. Slovenský premiér Robert Fico na začátku února totiž opět obvinil ČR z toho, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) a Lipavský tehdy jeho tvrzení odmítli. Blanár nyní jako příklad jmenoval vyjádření české ministryně obrany Jany Černochové (ODS) k zákonu o slovenské televizi. "Paní Černochová to komentovala takovým způsobem, že jestli projde tento zákon o slovenské televizi, tak to bude vlastně propagandistický nástroj, parafrázuji, Roberta Fica pro dělání politiky na Slovensku," řekl Blanár. Bylo to podle něj za čárou. "My také nekomentujeme a nebudeme komentovat zákony, které přijímá České republika," dodal. Lipavský se výroků Černochové zastal. "Byla to ona, která nedávno pronesla výrok 'Slováci byli vždy nejlepší spojenci'," řekl. Zmínil obrannou spolupráci obou zemí. Lipavský také ocenil pravidelné a věcné rozhovory mezi Prahou a Bratislavou.

Ministři se bavili i o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví, migrace nebo vnitřní bezpečnosti. „V brzké době bude uzavřena dohoda o poskytování vzájemné rychlé zdravotní příhraniční pomoci mezi Českem a Slovenskem, Slovensko už má podobnou s Rakouskem,“ poznamenal Blanár. Slovenský ministr zároveň řekl, že Slovensko za zhruba měsíc vyšle do Česka nového velvyslance.