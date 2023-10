Lipavský: Nesmíme v žádném případě dopustit podporu terorismu z unijních financí

Je potřeba zajistit, aby humanitární pomoc Pásmu Gazy nebyla využita k dalším útokům proti Izraeli. Po jednání ministrů zahraničí v Lucemburku to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Ministři na pravidelném zasedání Rady pro zahraniční jednali o ochraně civilistů v Pásmu Gazy, a to s důrazem na občany EU. Hovořili také o zajištění dodávek humanitární pomoci tak, aby bylo vyloučeno jejich jakékoliv možné zneužití ze strany teroristických skupin. Ze stejného důvodu je aktuálně revidována rozvojová pomoc pro Palestinská autonomní území a do dokončení této revize nejsou žádné platby plánovány. „Česko pevně stojí za Izraelem a jeho právem na sebeobranu. Plně také podporujeme prověření financí, které ze strany EU proudí do Palestiny. Nesmíme v žádném případě dopustit podporu terorismu z unijních financí,“ uvedl Lipavský. Tématem jednání byla také ruská agrese proti Ukrajině. Členské státy se shodly, že nejdůležitější součástí bezpečnostních závazků pro Ukrajinu je poskytování vojenské pomoci a výcviku, ale i celková podpora ekonomické stability, odolnosti a rekonstrukce země. Česko v rámci diskuze podpořilo integraci Ukrajiny do EU a označilo ji jako klíčovou součást bezpečnostních závazků. Zdůrazněna byla také nutnost dále pracovat na rozšíření protiruských sankcí i na zabránění jejich obcházení.