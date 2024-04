Lipavský ocenil pokrok ve vývoji vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem

Česká republika má za principiální vzájemné uznání územní celistvosti a svrchovanosti Ázerbájdžánu a Arménie. Po dnešním jednáním se svým ázerbájdžánským protějškem Ceyhunem Bayramovem to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Za přelomové považuje to, že Arménie souhlasila s vrácením čtyř strategicky umístěných vesnic Ázerbájdžánu. Navrácení vesnic by podle Bayramova mohlo vést k vyřešení i dalších sporů a k udržitelnému míru v regionu.

V pátek oznámil mluvčí ázerbájdžánské diplomacie, že Arménie souhlasila s vrácením čtyř strategicky umístěných vesnic, které okupuje od počátku 90. let minulého století. Arménie přitom počítá s tím, že po předání čtyř obcí klesne bezpečnostní riziko v oblasti, uvedl úřad arménského premiéra. Jerevan také hodlá usilovat o vrácení jedné arménské obce, kterou ázerbájdžánské síly ovládly rovněž v 90. letech v době krvavé války o horskou enklávu Náhorní Karabach, obývanou v té době převážně Armény.

Lipavský ocenil, že se proměňuje bezpečnostní a politická situace v regionu jižního Kavkazu. Kromě toho ministři dnes jednali například o hospodářské spolupráci. Ázerbájdžánská ropa loni podle Lipavského pokryla více než čtvrtinu české spotřeby, Česko bylo desátým nejvýznamnějším partnerem země pro vývoz ropy. Bayramov zmínil také možnost větší spolupráce v dodávkách zemního plynu.