Lipavský v Maďarsku: Je naivní si myslet, že by se po porážce Ukrajiny ruské tanky zastavily

Je naivní se domnívat, že pokud by Rusko zvítězilo na Ukrajině, jeho tanky se na našich hranicích zastaví. Český ministr zahraničí Jan Lipavský to řekl v projevu na univerzitě Ludovika v Budapešti, kde dopoledne jednal se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. Podle českého ministra středoevropský region po integraci do Evropské unie a Severoatlantické aliance věřil, že časy silové politiky, válek a únosů skončily.

Šéf české diplomacie také připomněl několik letošních výročí, která se týkají Česka i Maďarska: 35 let od změn v roce 1989, 25 let od vstupu do NATO a 20 let od rozšíření EU o deset zemí. Maďarsko se právě připravuje na své předsednictví v Radě EU a podle Lipavského se s ním Česko shoduje na většině jeho priorit. "Jedna otázka bude zároveň pro budoucnost Evropy klíčová. Touto otázkou je, jak se vypořádáme s agresí Ruska vůči Západu," uvedl ministr s tím, že Moskvě nelze dovolit, aby takové vězení vybudovala znovu.