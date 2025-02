Loni bylo do ČR dodáno přes 94.000 balení fentanylu, většina v náplastech

Loni bylo do ČR dodáno podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) přes 94.000 balení fentanylu, většina ve formě náplastí. Vyplývá to z dat ústavu. Lék na bolest je silně návykový, v USA na předávkování umírají desetitisíce lidí ročně. Prezident Donald Trump uvedl, že nová vysoká cla, která USA uvalily na Kanadu, Mexiko a Čínu, budou platit do doby, než tyto země pokročí v opatřeních proti pašování drogy fentanyl do Spojených států.

Podle webu Linkos určeného pro onkologické pacienty se lék předepisuje nemocným s rakovinou na silnou bolest nebo nezvládnutelnou dušnost. "Lék je z náplasti uvolňován 72 hodin," uvádí web. Další formou jsou tablety či filmy rozpustné v ústech. Pacienti mají léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Dodávky fentanylu do Česka každoročně stoupají, například náplastí od dominantního dodavatele bylo v roce 2022 necelých 58.000 balení, předloni téměř 63.000 balení a loni přes 70.500 balení. Jeho dodávky do ČR budou ale podle informací SÚKL do konce dubna přerušené. Kromě náplastí se do Česka dodává také roztok pro injekční aplikaci, používají ho i veterináři.